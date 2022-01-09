Президент Киргизии Жапаров допустил участие ряда граждан страны в беспорядках в Казахстане

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Президент Киргизии Садыр Жапаров допускает, что некоторые граждане республики могли принимать участие в беспорядках в Казахстане.
Президент Киргизии Жапаров допустил участие ряда граждан страны в беспорядках в Казахстане
  • © AP Photo/Vladimir Voronin

«В Казахстане много наших трудящихся граждан. Возможно среди них были и те, кто мог принимать участие в акциях. Но мы будем твёрдо бороться и защищать всех наших граждан, которые не принимали участие в акциях и несправедливо привлекаются к ответственности. Дождемся результатов работы спецслужб двух стран», — написал он в Facebook.

Президент также сообщил, что власти в курсе сообщений о задержании в Казахстане музыканта Викрама Рузахунова.

Ранее власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием киргизского гражданина по подозрению в причастности к терроризму.

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