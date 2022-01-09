Центр кризисного реагирования ОДКБ перевели на круглосуточный режим работы

Центр кризисного реагирования ОДКБ переведён в круглосуточный режим работы. Оперативную группу Объединённого штаба организации направили в Казахстан.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что 9 января под общим руководством начальника Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова в режиме видеосвязи прошло рабочее совещание с участием представителей генштабов вооружённых сил стран ОДКБ.

На совещании также было отмечено, что все страны ОДКБ оперативно направили в Казахстан воинские контингенты для оказания помощи в урегулировании кризиса.

В сообщении говорится, что с начала обострения ситуации в Казахстане объединённый штаб ОДКБ переведён на усиленный режим работы. В Казахстан была направлена оперативная группа во главе с замначальника объединённого штаба ОДКБ.

«Развёрнута круглосуточная работа Центра кризисного реагирования ОДКБ, обеспечивающего видеоконференцсвязь с оборонными ведомствами государств — членов ОДКБ», — отметили в пресс-службе.

Ранее командующий миротворцами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков сообщил, что Коллективные миротворческие силы ОДКБ будут выполнять задачи в Казахстане до тех пор, пока ситуация в этой стране полностью не стабилизируется.

Миротворцы охраняют военные, государственные и социально важные объекты в Алма-Ате и прилегающих районах.