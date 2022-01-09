В центре Киева проходит митинг с призывом «не допустить капитуляции» Украины
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Россия хочет 10 января принудить Украину к капитуляции. Мы вышли для того, чтобы обратиться к мировым лидерам с призывом сказать нет Путину. Компромиссы приведут только к новым войнам и жертвам», — цитирует агентство одного из участников митинга.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в преддверии переговоров Вашингтона и Москвы заверил его, что никаких решений об Украине в её отсутствие приниматься не будет.