В центре Киева проходит митинг с призывом «не допустить капитуляции» Украины

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В Киеве проходит митинг с призывом к мировым лидерам «не допустить капитуляции Украины» на переговорах России и США, которые пройдут 10 января. Мероприятие началось возле Министерства иностранных дел.
В центре Киева проходит митинг с призывом «не допустить капитуляции» Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия хочет 10 января принудить Украину к капитуляции. Мы вышли для того, чтобы обратиться к мировым лидерам с призывом сказать нет Путину. Компромиссы приведут только к новым войнам и жертвам», — цитирует агентство одного из участников митинга.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в преддверии переговоров Вашингтона и Москвы заверил его, что никаких решений об Украине в её отсутствие приниматься не будет.

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