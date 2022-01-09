Певица Руцкая прокомментировала задержание киргизского музыканта Рузахунова в Казахстане

Заслуженная певица Киргизии Юлия Руцкая прокомментировала в беседе с RT задержание киргизского джазового музыканта Викрама Рузахунова в Казахстане.

Она считает абсурдной ситуацию с его задержанием.

При этом она заявила, что Рузахунов не был безработным и «был очень востребованным пианистом».

«Он очень интеллигентный, воспитанный человек, который никогда себе не позволял ни хамства, ни наглости», — заявила Руцкая.

Ранее власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием Рузахунова по подозрению в причастности к терроризму. По данным киргизской стороны, он находился в Казахстане на гастролях.

Кадры с признанием Рузахунова в участии в погромах в Алма-Ате опубликовал ряд казахстанских СМИ.