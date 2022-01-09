Двое военных погибли и 163 пострадали за время беспорядков в Казахстане
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на казахстанское Минобороны.
«Всего, по сведениям на 9 января 2022 года, в ходе мероприятий по обеспечению режима чрезвычайного положения, в Вооружённых силах Казахстана погибли двое военнослужащих, ранены 163 человека», — отмечается в сообщении.
По данным Минобороны Казахстана, в ряде регионов республики экстремисты пытались напасть на воинские части, но им не удалось прорваться на территорию военных объектов.
Ранее стало известно, что трое неизвестных утром 7 января пытались проникнуть на территорию воинской части в Актюбинской области Казахстана. Они скрылись после того, как военные произвели предупредительные выстрелы.