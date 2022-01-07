Трое неизвестных пытались проникнуть в воинскую часть в Казахстане

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Трое неизвестных утром 7 января пытались проникнуть на территорию воинской части в Актюбинской области Казахстана.
Трое неизвестных пытались проникнуть в воинскую часть в Казахстане
  • AP

Об этом сообщил Sputnik Казахстан со ссылкой на Министерство внутренних дел страны. 

«В Актюбинской области сегодня утром в 05:45 поступило сообщение о проникновении трёх неизвестных лиц на территорию воинской части Минобороны», — отмечается в сообщении.

Неизвестные скрылись после того, как военные произвели предупредительные выстрелы.

Ранее в Алма-Атинской области мародёры при задержании напали на сотрудников правоохранительных органов. В результате один нападавший погиб, полицейский получил ранение.

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