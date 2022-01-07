В Алма-Атинской области застрелили напавшего на полицейских мародёра
- AP
Об этом информирует Sputnik Казахстан со ссылкой на МВД республики.
Отмечается, что 6 января в 23:00 в посёлке Отеген-Батыр в Илийском районе полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2106 без номеров, внутри которого находились водитель и три пассажира.
В ходе проверки в багажнике обнаружили похищенную из магазина в Алма-Ате бытовую технику.
После этого задержанные применили против полицейских светошумовые гранаты. В результате ответного огня один нападавший был убит. Также сообщается, что один полицейский ранен.
Ранее сообщалось, что один силовик погиб и трое пострадали при отражении нападения на СИЗО Талдыкоргана.