Tengrinews: в Алма-Ате при обстреле автомобиля погибла четырёхлетняя девочка
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Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на уполномоченную по правам ребёнка в Казахстане Аружан Саин.
«7 января машина с четырьмя детьми ехала в Алма-Ату по улице Сейфуллина на пересечении с Сатпаева. Автомобиль обстреляли. В результате выстрелов умерла четырёхлетняя девочка», — сообщила она.
Накануне сообщалось, что 5 января в Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб 11-летний ребёнок.
7 января в одну из детских больниц Алма-Аты с тяжёлыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток.