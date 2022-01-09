Tengrinews: в Алма-Ате при обстреле автомобиля погибла четырёхлетняя девочка

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В Алма-Ате 7 января погибла четырёхлетняя девочка в результате обстрела автомобиля.
Tengrinews: в Алма-Ате при обстреле автомобиля погибла четырёхлетняя девочка
  • © AP Photo/Vladimir Tretyakov/NUR.KZ

Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на уполномоченную по правам ребёнка в Казахстане Аружан Саин.

«7 января машина с четырьмя детьми ехала в Алма-Ату по улице Сейфуллина на пересечении с Сатпаева. Автомобиль обстреляли. В результате выстрелов умерла четырёхлетняя девочка», — сообщила она.

Накануне сообщалось, что 5 января в Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб 11-летний ребёнок. 

7 января в одну из детских больниц Алма-Аты с тяжёлыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток. 

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