Tengrinews: в Алма-Ате при обстреле автомобиля погибла четырёхлетняя девочка

В Алма-Ате 7 января погибла четырёхлетняя девочка в результате обстрела автомобиля.

Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на уполномоченную по правам ребёнка в Казахстане Аружан Саин.

«7 января машина с четырьмя детьми ехала в Алма-Ату по улице Сейфуллина на пересечении с Сатпаева. Автомобиль обстреляли. В результате выстрелов умерла четырёхлетняя девочка», — сообщила она.

Накануне сообщалось, что 5 января в Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб 11-летний ребёнок.

7 января в одну из детских больниц Алма-Аты с тяжёлыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток.