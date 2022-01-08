В Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб ребёнок

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В ходе беспорядков в Алма-Ате один ребёнок погиб от огнестрельного ранения, ещё один пострадал.
В Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб ребёнок
  • AP

Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в Казахстане.

«По информации уполномоченного по правам ребёнка Аружан Саин, 5 января в Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб ребёнок. Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым», — приводит ТАСС сообщение.

Также отмечается, что 7 января в одну из детских больниц Алма-Аты с тяжёлыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток. Нападавшие расстреляли автомобиль, в котором он ехал с отцом.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате продолжается стрельба.

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