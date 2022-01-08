В Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб ребёнок
- AP
Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в Казахстане.
«По информации уполномоченного по правам ребёнка Аружан Саин, 5 января в Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб ребёнок. Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым», — приводит ТАСС сообщение.
Также отмечается, что 7 января в одну из детских больниц Алма-Аты с тяжёлыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток. Нападавшие расстреляли автомобиль, в котором он ехал с отцом.
Ранее сообщалось, что в Алма-Ате продолжается стрельба.