Рябков: Россия не будет обсуждать с США ситуацию в Казахстане
- РИА Новости
«Нет. А что обсуждать? Что с американцами обсуждать? Эта тема их не касается совершенно», — приводит Интерфакс его слова.
Он отметил, что США «должны понять, что их попытки везде и во всём видеть «руку Москвы» предсказуемы, они пусты и содержания ни для каких обсуждений здесь нет».
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о роли России в урегулировании протестов в Казахстане — это детский лепет и отчаяние от отсутствия аргументов.