Рябков: Россия не будет обсуждать с США ситуацию в Казахстане

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва на переговорах в Женеве не планирует обсуждать с Вашингтоном события в Казахстане, так как эта тема не касается американцев.

«Нет. А что обсуждать? Что с американцами обсуждать? Эта тема их не касается совершенно», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что США «должны понять, что их попытки везде и во всём видеть «руку Москвы» предсказуемы, они пусты и содержания ни для каких обсуждений здесь нет».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о роли России в урегулировании протестов в Казахстане — это детский лепет и отчаяние от отсутствия аргументов.