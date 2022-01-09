Захарова назвала слова Блинкена о роли России в Казахстане «детским лепетом»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» сказала, что заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о роли России в урегулировании протестов в Казахстане — это детский лепет и отчаяние от отсутствия аргументов.

«Это... отчаяние от отсутствия аргументов», — цитирует её слова РИА Новости.

Захарова пояснила, что на данный момент власти Соединённых Штатов и стран Запада не в состоянии делать вид, что в Казахстане проходят мирные протесты.

«Посмотрите на этот детский лепет и чушь, которую они несут», — сказала она.

8 января в МИД России ответили на слова госсекретаря США Энтони Блинкена об «историческом уроке», согласно которому «когда в твоём доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

Российское ведомство в ответ заявило, что «когда в твоём доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным».