Захарова назвала слова Блинкена о роли России в Казахстане «детским лепетом»

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» сказала, что заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о роли России в урегулировании протестов в Казахстане — это детский лепет и отчаяние от отсутствия аргументов.

«Это... отчаяние от отсутствия аргументов», — цитирует её слова РИА Новости.

Захарова пояснила, что на данный момент власти Соединённых Штатов и стран Запада не в состоянии делать вид, что в Казахстане проходят мирные протесты.

«Посмотрите на этот детский лепет и чушь, которую они несут», — сказала она.

8 января в МИД России ответили на слова госсекретаря США Энтони Блинкена об «историческом уроке», согласно которому «когда в твоём доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

Российское ведомство в ответ заявило, что «когда в твоём доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным».

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