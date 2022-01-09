Актёр Глинников найден в Казахстане

Российский актёр Илья Глинников найден в горах рядом с Алма-Атой, с ним всё в порядке.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Алма-Аты.

«ДЧС Алма-Аты обратился в волонтёрскую организацию «Добровольная служба спасения в горах», которые связались с федерацией альпинизма и получили информацию о том, что группу, в составе которой Илья Глинников, из альпинистского лагеря «Туюк-Су» проводили до высокогорного катка «Медео», — заявили в департаменте.

Также там отметили, что в аэропорту Алма-Аты группа уже проходит процедуру регистрации, чтобы вернуться в Россию вывозным рейсом.

Ранее СМИ сообщили, что Глинников не выходил на связь во время поездки в горы под Алма-Ату. Генконсульство России в Алма-Ате сообщило, что информация о пропаже актёра не поступала.