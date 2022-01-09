Генконсульство России в Алма-Ате: информация о пропаже актёра Глинникова не поступала
- Legion-Media
«Не поступала», — приводит РИА Новости заявление генконсульства.
В СМИ появилась информация, что актёр отправился в Казахстан на пик Талгар близ Алма-Аты, родственники не могут выйти с ним на связь.
Глинников наиболее известен по роли Романенко в сериале «Интерны».
Ранее сообщалось, что аэропорт казахстанского города Алма-Ата закрыли на неопределённый срок на фоне ситуации с беспорядками в стране.