Генконсульство России в Алма-Ате: информация о пропаже актёра Глинникова не поступала

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Генконсульство России в Алма-Ате сообщило, что информация о пропаже российского актёра Ильи Глинникова не поступала.
Генконсульство России в Алма-Ате: информация о пропаже актёра Глинникова не поступала
  • Legion-Media

«Не поступала», — приводит РИА Новости заявление генконсульства.

В СМИ появилась информация, что актёр отправился в Казахстан на пик Талгар близ Алма-Аты, родственники не могут выйти с ним на связь.

Глинников наиболее известен по роли Романенко в сериале «Интерны».

Ранее сообщалось, что аэропорт казахстанского города Алма-Ата закрыли на неопределённый срок на фоне ситуации с беспорядками в стране.

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