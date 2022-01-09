Генконсульство России в Алма-Ате: информация о пропаже актёра Глинникова не поступала

Генконсульство России в Алма-Ате сообщило, что информация о пропаже российского актёра Ильи Глинникова не поступала.

«Не поступала», — приводит РИА Новости заявление генконсульства.

В СМИ появилась информация, что актёр отправился в Казахстан на пик Талгар близ Алма-Аты, родственники не могут выйти с ним на связь.

Глинников наиболее известен по роли Романенко в сериале «Интерны».

Ранее сообщалось, что аэропорт казахстанского города Алма-Ата закрыли на неопределённый срок на фоне ситуации с беспорядками в стране.