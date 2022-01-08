Forbes: четыре казахстанских миллиардера на фоне беспорядков потеряли $3 млрд

Четыре миллиардера из Казахстана на фоне массовых беспорядков в республике в общей сложности потеряли $3 млрд, пишет Forbes.

Данные приводятся в сравнении с состоянием предпринимателей на 4 января.

Так, например, состояние председателя совета директоров компании Kaspi Bank Вячеслава Кима уменьшилось на $1,4 млрд — с $5,7 млрд до $4,2 млрд из-за обвала акций на 30%.

Генеральный директор Kaspi Bank Михаил Ломтадзе потерял примерно столько же, его состояние уменьшилось с $5,2 млрд до $3,8 млрд.

Дочь Назарбаева Динара Кулибаева и её муж Тимур Кулибаев, которые контролируют Народный банк, в сумме потеряли $200 млн, пишет издание.

Как ранее заявил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак, беспорядки в Казахстане за короткое время уничтожили инвестиционный климат страны.