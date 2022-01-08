Глава Минобороны Турции высказался о возможности оказания помощи Казахстану

Министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью Anadolu высказался о возможности оказания помощи Казахстану.

Он заявил, что Казахстан является важным сотрудником для Турции, и Анкара следит за событиями в этой стране.

По словам Акара, важно, чтобы в Казахстане как можно скорее наступил мир и порядок.

Министр выразил надежду, что Казахстан справится в сложившейся ситуации собственными силами.

«Когда поступает просьба... мы готовы оказывать всяческую помощь и поддержку нашим казахстанским братьям и сёстрам», — сказал он.

6 января главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого российский министр проинформировал коллегу о принятых ОДКБ мерах содействия властям Казахстана.