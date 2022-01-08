В Алма-Ате включили сирены для предупреждения о наступлении комендантского часа

В казахстанской Алма-Ате звучат сирены для предупреждения о наступлении комендантского часа, сообщает Sputnik Казахстан.

Gettyimages.ru

«В Алма-Ате звучат сирены. Жителей предупреждают о наступлении комендантского часа», — говорится в сообщении агентства. Как ранее сообщил МИД России, российских граждан нет в числе пострадавших в ходе беспорядков в Казахстане.