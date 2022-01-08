МИД России: обстановка в Казахстане постепенно нормализуется

После событий 5—6 января обстановка в Казахстане постепенно меняется к лучшему, в стране нормализуется хозяйственно-экономическая жизнедеятельность, сообщил МИД России.

«Полностью возобновлено движение пассажирских поездов, на наиболее востребованных направлениях пущены дополнительные составы. Стабилизировалась работа некоторых национальных платёжных систем. Анонсированы меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от действий мародёров», — говорится в сообщении МИД в Telegram.

Вместе с тем в Мангистауской области возобновлена работа общественного транспорта, а также международного аэропорта Актау, добавили в министерстве.

Также МИД сообщил, что российских граждан нет в числе пострадавших в ходе беспорядков в Казахстане.