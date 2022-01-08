В Казахстане назначен первый зампредседателя Агентства по финмониторингу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Габита Садырбекова первым заместителем председателя Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

«Распоряжением главы государства Садырбеков Габит Амангельдиевич назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу», — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства.

Агентство по финансовому мониторингу в настоящее проводит досудебное расследование в связи с повышением цен на сжиженный газ, из-за которого в начале января в стране начались массовые протесты.

Ранее сообщалось, что в Казахстане начали расследование в отношении 180 розничных реализаторов сжиженного газа.