В Казахстане назначен первый зампредседателя Агентства по финмониторингу

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Габита Садырбекова первым заместителем председателя Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
В Казахстане назначен первый зампредседателя Агентства по финмониторингу
  • Legion-Media

«Распоряжением главы государства Садырбеков Габит Амангельдиевич назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу», — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства.

Агентство по финансовому мониторингу в настоящее проводит досудебное расследование в связи с повышением цен на сжиженный газ, из-за которого в начале января в стране начались массовые протесты.

Ранее сообщалось, что в Казахстане начали расследование в отношении 180 розничных реализаторов сжиженного газа.

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