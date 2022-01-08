Минэнерго Казахстана сообщило о стабилизации поставок газа и ГСМ
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«В регионах и городах Казахстана со стабильной обстановкой возобновляется работа сетей АЗС. Поставки ГСМ и сжиженного газа стабилизированы», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Минэнерго Казахстана.
Отмечается, что нефтеперерабатывающие заводы также работают в штатном режиме.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о стабилизации ситуации в стране.