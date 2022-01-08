Минэнерго Казахстана сообщило о стабилизации поставок газа и ГСМ

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Министерство энергетики Казахстана сообщило, что нефтеперерабатывающие заводы в республике работают в штатном режиме, поставки горюче-смазочных материалов и сжиженного газа стабилизированы.
Минэнерго Казахстана сообщило о стабилизации поставок газа и ГСМ
  • Legion-Media

«В регионах и городах Казахстана со стабильной обстановкой возобновляется работа сетей АЗС. Поставки ГСМ и сжиженного газа стабилизированы», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Минэнерго Казахстана.

Отмечается, что нефтеперерабатывающие заводы также работают в штатном режиме.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о стабилизации ситуации в стране.

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