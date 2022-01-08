Президент Казахстана освободил от должности замсекретаря совбеза Абдымомунова

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности замсекретаря Совбеза страны Азамата Абдымомунова.
Президент Казахстана освободил от должности замсекретаря совбеза Абдымомунова
  • AP

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу казахстанского лидера.

«Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобождён от должности заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в государственной измене.

5 января стало известно, что Токаев назначил бывшего главу Службы государственной охраны Ермека Сагимбаева председателем Комитета национальной безопасности страны.

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