Президент Казахстана освободил от должности замсекретаря совбеза Абдымомунова
- AP
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу казахстанского лидера.
«Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобождён от должности заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан», — заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в государственной измене.
5 января стало известно, что Токаев назначил бывшего главу Службы государственной охраны Ермека Сагимбаева председателем Комитета национальной безопасности страны.