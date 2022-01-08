Токаев и глава Таджикистана обсудили ситуацию в Казахстане

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудил по телефону с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым ситуацию в Казахстане.

«В ходе беседы главы государств подробно обсудили развитие ситуации в Казахстане», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы президента Таджикистана.

Отмечается, что Токаев подробно проинформировал Рахмона о предпринимаемых мерах по контролю за ситуацией, восстановлению мира и спокойствия, а также о конечных целях главарей трагических событий в стране.

Ранее Токаев подробно рассказал российскому лидеру Владимиру Путину об обстановке в республике.