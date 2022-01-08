Токаев рассказал Путину об обстановке в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подробно рассказал российскому лидеру Владимиру Путину об обстановке в республике.
Токаев рассказал Путину об обстановке в Казахстане
  • AP

«Президент Казахстана подробно информировал о складывающейся в стране обстановке, отметив, что она развивается в сторону стабилизации. В этом контексте была выражена признательность за оказываемую помощь со стороны партнёров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и особенно — Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также Путин поддержал предложение Токаева о проведении видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ в ближайшие дни.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане и дальнейшие действия.

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