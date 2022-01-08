ТАСС: в посольства Армении и Белоруссии в Москве поступили письма с угрозами

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Неизвестные направили по электронной почте диппредставительствам Армении и Белоруссии в Москве сообщения с угрозами и требованием вывода войск с территории Казахстана.
ТАСС: в посольства Армении и Белоруссии в Москве поступили письма с угрозами
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Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, 7 января стало известно, что на электронную почту армянского посольства пришло письмо с угрозами взрыва, подобное письмо пришло и в белорусское посольство.

«Неизвестные требовали вывести войска стран с территории Казахстана», — сказал источник.

Он добавил, что при обследовании зданий взрывчатых веществ не нашли.

Ранее сообщалось, что самолёты военно-транспортной авиации Минобороны России завершили переброску военнослужащих Вооружённых сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

6 января стало известно, что белорусские десантники, отправленные в составе миротворческих сил по линии ОДКБ, прибыли в Казахстан.

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