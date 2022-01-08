ВКС России завершили переброску миротворцев Армении в Казахстан

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Самолёты военно-транспортной авиации Минобороны России завершили переброску в Казахстан военнослужащих Вооружённых сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ.
ВКС России завершили переброску миротворцев Армении в Казахстан
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«Самолётами военно-транспортной авиации Минобороны России завершена переброска военнослужащих Вооружённых сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны России.

Отмечается, что военнослужащие были доставлены с аэродрома Звартноц в Армении на аэродром Алма-Аты в Казахстане военно-транспортными самолётами Ил-76 ВКС России.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны обсудили ситуацию в Казахстане.

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