Путин провёл разговор с Пашиняном

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Президент России Владимир Путин провёл телефонные разговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны обсудили ситуацию в Казахстане.
Путин провёл разговор с Пашиняном
  • AP

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонных разговоров президента России Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко и с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном обсуждена текущая ситуация в Казахстане, которая имеет тенденцию к успокоению и нормализации», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее Путин поддержал предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о проведении видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ в ближайшие дни.

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