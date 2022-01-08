Путин провёл разговор с Пашиняном

Президент России Владимир Путин провёл телефонные разговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны обсудили ситуацию в Казахстане.

AP

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «В ходе телефонных разговоров президента России Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко и с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном обсуждена текущая ситуация в Казахстане, которая имеет тенденцию к успокоению и нормализации», — приводит РИА Новости сообщение. Ранее Путин поддержал предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о проведении видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ в ближайшие дни.