Путин провёл разговор с Пашиняном
- AP
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонных разговоров президента России Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко и с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном обсуждена текущая ситуация в Казахстане, которая имеет тенденцию к успокоению и нормализации», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее Путин поддержал предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о проведении видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ в ближайшие дни.