Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Казахстане

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Казахстане и формат дальнейших переговоров глав государств — членов ОДКБ.

«Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Лукашенко.

Отмечается, что главы государств обсудили ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане.

Президенты обсудили также «формат дальнейших переговоров глав государств ОДКБ».

Лукашенко поговорил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по поводу обстановки в Казахстане и дальнейших действий.

Путин также поддержал предложение Токаева о проведении видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ в ближайшие дни.