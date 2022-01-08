Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Казахстане

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Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Казахстане и формат дальнейших переговоров глав государств — членов ОДКБ.
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Казахстане
  • AP

«Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Лукашенко. 

Отмечается, что главы государств обсудили ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане.

Президенты обсудили также «формат дальнейших переговоров глав государств ОДКБ».

Лукашенко поговорил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по поводу обстановки в Казахстане и дальнейших действий.

Путин также поддержал предложение Токаева о проведении видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ в ближайшие дни.

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