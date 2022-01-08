Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Казахстане
- AP
«Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Лукашенко.
Отмечается, что главы государств обсудили ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане.
Президенты обсудили также «формат дальнейших переговоров глав государств ОДКБ».
Лукашенко поговорил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по поводу обстановки в Казахстане и дальнейших действий.
Путин также поддержал предложение Токаева о проведении видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ в ближайшие дни.