Минэкономики Казахстана: тарифы на услуги ЖКХ не будут повышаться до 1 июля

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Тарифы на коммунальные услуги в Казахстане не будут повышаться до 1 июля. Об этом информирует Министерство национальной экономики страны.
Минэкономики Казахстана: тарифы на услуги ЖКХ не будут повышаться до 1 июля
  • Legion-Media

«Тарифы на коммунальные услуги не будут повышаться до 1 июля 2022 года», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Отмечается, что в республике будет введён мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, в том числе на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газ и электроэнергию.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана намерено в ближайшее время ввести временный мораторий на повышение тарифов на ряд услуг ЖКХ.

Вместе с тем кабмин Казахстана для стабилизации цен запретил вывоз за рубеж скота на шесть месяцев, а также картофеля и моркови — на три месяца.

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