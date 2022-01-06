В Казахстане введут временный мораторий на повышение тарифов на ряд услуг ЖКХ

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Правительство намерено в ближайшее время ввести временный мораторий на повышение тарифов на ряд услуг ЖКХ.
В Казахстане введут временный мораторий на повышение тарифов на ряд услуг ЖКХ
  • Legion-Media

«В ближайшее время будет введён временный — на 180 дней — мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение», — цитирует сообщение правительства РИА Новости.

Вместе с тем кабмин Казахстана для стабилизации цен запретил вывоз за рубеж скота на шесть месяцев, а также картофеля и моркови на три месяца.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана ввело временное государственное регулирование на реализацию сжиженного нефтяного газа, бензина и дизеля.

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