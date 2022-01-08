Самолёт военно-транспортной авиации доставил из Алма-Аты в Москву 25 россиян

Самолёт военно-транспортной авиации доставил из Алма-Аты в Москву 25 граждан России, которые находились в туристической поездке в Казахстане.

«Самолёт военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Жетыген (Республика Казахстан) в Москву 25 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике в туристической поездке», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны России.

Отмечается, что туристы прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники на горнолыжный курорт.

Из-за обострения ситуации и прекращения работы аэропорта они оставались в гостинице. Отмечается, что они обратились за помощью к руководству российских миротворцев в республике.

Также сообщалось, что самолёты Министерства обороны России выполнят рейсы из Алма-Аты в Иваново и Оренбург для доставки россиян на родину.