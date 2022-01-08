ШОС признаёт своевременность мер руководства Казахстана по нормализации обстановки

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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) признала своевременными меры руководства Казахстана по нормализации ситуации в стране.
ШОС признаёт своевременность мер руководства Казахстана по нормализации обстановки
  • AP

Об этом говорится заявлении генсека ШОС, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Шанхайская организация сотрудничества внимательно следит за событиями в Республике Казахстан и выражает обеспокоенность в связи с уличными беспорядками и противоправными актами. Признаем своевременность предпринимаемых руководством Республики Казахстан мер по нормализации обстановки в стране и налаживанию мирного диалога в рамках конституционно-правового поля», — говорится в заявлении.

Накануне сообщалось, что антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества готова помочь Казахстану при запросе компетентных органов, а также выражает уверенность в том, что принятые казахстанскими властями меры позволят нейтрализовать бандитов и террористов в республике.

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