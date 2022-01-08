Sputnik Казахстан: в Актюбинской области задержаны 11 организаторов беспорядков

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В Актюбинской области Казахстана задержаны 11 организаторов беспорядков.
Sputnik Казахстан: в Актюбинской области задержаны 11 организаторов беспорядков
  • AP

Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Двое из зачинщиков арестованы по подозрению в организации массовых беспорядков — им грозит наказание на срок от четырёх до десяти лет лишения свободы.

Действиям остальных задержанных даётся правовая оценка.

Отмечается, что за прошедшую ночь за нарушение комендантского часа в городе задержали 22 человека.

Ранее сообщалось, что одиночные выстрелы слышны в Кызылорде на юге Казахстана.

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