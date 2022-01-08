Sputnik Казахстан: в Актюбинской области задержаны 11 организаторов беспорядков
- AP
Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
Двое из зачинщиков арестованы по подозрению в организации массовых беспорядков — им грозит наказание на срок от четырёх до десяти лет лишения свободы.
Действиям остальных задержанных даётся правовая оценка.
Отмечается, что за прошедшую ночь за нарушение комендантского часа в городе задержали 22 человека.
Ранее сообщалось, что одиночные выстрелы слышны в Кызылорде на юге Казахстана.