Полиция Казахстана задержала более 4,4 тысячи человек
- AP
Об этом в субботу сообщила пресс-служба МВД Казахстана.
«В ряде регионов страны правоохранительные органы продолжают оперативные мероприятия по выявлению и задержанию преступников. Число задержанных на этот час составляет 4404», — приводит ТАСС сообщение МВД.
Также в МВД отметили, что ситуация в городе Актобе и области находится под полным контролем правоохранительных органов.
Ранее в МВД Казахстана сообщили, что среди задержанных есть иностранцы.