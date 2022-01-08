Полиция Казахстана задержала более 4,4 тысячи человек

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Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4,4 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в регионах республики.
Полиция Казахстана задержала более 4,4 тысячи человек
  • AP

Об этом в субботу сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

«В ряде регионов страны правоохранительные органы продолжают оперативные мероприятия по выявлению и задержанию преступников. Число задержанных на этот час составляет 4404», — приводит ТАСС сообщение МВД.

Также в МВД отметили, что ситуация в городе Актобе и области находится под полным контролем правоохранительных органов.

Ранее в МВД Казахстана сообщили, что среди задержанных есть иностранцы. 

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