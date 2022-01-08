В Казахстане из запланированных на 8 января 216 внутренних авиарейсов 163 отменены

В Казахстане из запланированных на 8 января 216 внутренних авиарейсов 163 были отменены.

«Всего 8 января запланировано 216 рейсов, из них с задержкой — девять рейсов, 163 рейса отменены. Все остальные рейсы будут выполняться согласно расписанию», — приводит ТАСС сообщение Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Отмечается, что основными причинами всех задержек и отмены рейсов являются закрытие аэропортов городов Актау, Талдыкорган, Алма-Ата и проблемы с интернетом для подготовки к рейсам.

Ранее сообщалось, что столичный аэропорт Казахстана запланировал на 8 января шесть международных рейсов и отменил четыре.