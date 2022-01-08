Аэропорт Нур-Султана запланировал на 8 января шесть международных рейсов

Столичный аэропорт Казахстана запланировал на 8 января шесть международных рейсов и отменил четыре.

«8 января 2022 года из/в г. Нур-Султан иностранными авиакомпаниями планируется выполнение шести международных рейсов в/из гг. Дубай, Минск, Калининград и отменено выполнение четырёх рейсов в/из гг. Москва, Франкфурт», — говорится в сообщении Министерства индустрии Казахстана в Telegram. В аэропорту Алма-Аты отменён 21 международный рейс. Ранее стало известно, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.