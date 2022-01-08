Сумма ущерба в ходе беспорядков в Казахстане превысила $200 млн
«По состоянию на 09:00 (06:00 мск) 8 января общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчётам более 88,1 млрд тенге (в Алма-Ате — 86,8 млрд тенге)», — приводит сообщение палаты РИА Новости.
Также отмечается, что в десяти областях республики выявлен 1091 пострадавший объект бизнеса, в том числе 1027 объектов — в Алма-Ате.
Ранее директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак заявил, что протесты в Казахстане за короткое время испортили инвестиционный климат страны.