Экономист Атаманюк рассказал об эндогенном характере энергетических проблем Украины

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Возможные проблемы в энергетической сфере, связанные с трубопроводом «Северный поток — 2», возникли из-за действий самих украинских властей. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экономист Юрий Атаманюк.
Экономист Атаманюк рассказал об эндогенном характере энергетических проблем Украины
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«Проблема с «Северным потоком — 2» — это проблема, которую породила Украина. Первый газотранспортный поток в обход Украины начали строить в 1994 году, когда Россия и Германия предложили (Киеву. — RT) создать газотранспортный консорциум», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению Атаманюка, в случае создания такого консорциума Украина получила бы газопровод, заполненный на максимальную мощность.

«Но почему не пошли на это? Потому что воровать же надо, надо было воровать газ из трубы, постоянно об этом были скандалы. Это невозможно без высшего руководства страны. И нужно было воровать деньги из «Нафтогаза», это всегда был бизнес президентов», — отметил он.

В результате подобных действий украинских властей другие стороны убедились в ненадёжности Украины как партнёра, заключил Атаманюк. 

Ранее стало известно, что транзит российского газа через Украину в 2021 году составил 41,7 млрд кубометров.

Также компания «Газпром» заявила, что выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.

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