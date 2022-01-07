Sputnik: в Казахстане задержаны около 4 тысяч погромщиков

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В Казахстане в ходе массовых беспорядков задержаны уже около 4 тыс. погромщиков, сообщает Sputnik Казахстан.
Sputnik: в Казахстане задержаны около 4 тысяч погромщиков
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  • © Anadolu Agency

«В настоящее время все здания госорганов взяты под контроль. Патрульная полиция обеспечивает общественный порядок. Строевые подразделения функционируют в штатном режиме», — говорится в сообщении агентства.

Как ранее заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по меньшей мере шесть волн нападений террористов произошло в Алма-Ате.

По его словам, некоторые участники беспорядков говорили не на казахском языке.

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