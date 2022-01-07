Генсек НАТО заявил об обеспокоенности альянса событиями в Казахстане
- AP
«Мы внимательно следим за ситуацией в Казахстане и обеспокоены происходящим», — сказал он в ходе брифинга по итогам внеочередной сессии глав МИД стран НАТО.
Он также призвал к сдержанности, прекращению насилия и соблюдению прав человека.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что введённый в стране режим чрезвычайного положения даёт свои результаты.
По его словам, конституционная законность в республике восстанавливается.