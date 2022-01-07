Генсек НАТО заявил об обеспокоенности альянса событиями в Казахстане

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об обеспокоенности альянса событиями в Казахстане.
Генсек НАТО заявил об обеспокоенности альянса событиями в Казахстане
  • AP

«Мы внимательно следим за ситуацией в Казахстане и обеспокоены происходящим», — сказал он в ходе брифинга по итогам внеочередной сессии глав МИД стран НАТО.

Он также призвал к сдержанности, прекращению насилия и соблюдению прав человека.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что введённый в стране режим чрезвычайного положения даёт свои результаты.

По его словам, конституционная законность в республике восстанавливается.

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