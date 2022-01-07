Узбекистан вывез на родину 35 студентов из Казахстана

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Посольство Узбекистана в Казахстане организовало возвращение домой 35 студентов казахстанского вуза, сообщил официальный представитель узбекистанского МИД Юсуп Кабулжанов.
Узбекистан вывез на родину 35 студентов из Казахстана
  • © Ministry of Foreign Affairs, Uzbekistan
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«Посольство Узбекистана в Нур-Султане организовало возвращение на родину 35 наших соотечественников, обучавшихся в Казахском государственном юридическом университете им. Нарикбаева», — сказал он РИА Новости.

Студенты уже вернулись на родину рейсом Uzbekistan Airways из Нур-Султана в Ташкент.

Накануне киргизский МИД сообщил, что власти страны вывезли с территории Казахстана 20 граждан Киргизии и 20 граждан России.

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