Узбекистан вывез на родину 35 студентов из Казахстана

Посольство Узбекистана в Казахстане организовало возвращение домой 35 студентов казахстанского вуза, сообщил официальный представитель узбекистанского МИД Юсуп Кабулжанов.

«Посольство Узбекистана в Нур-Султане организовало возвращение на родину 35 наших соотечественников, обучавшихся в Казахском государственном юридическом университете им. Нарикбаева», — сказал он РИА Новости.

Студенты уже вернулись на родину рейсом Uzbekistan Airways из Нур-Султана в Ташкент.

Накануне киргизский МИД сообщил, что власти страны вывезли с территории Казахстана 20 граждан Киргизии и 20 граждан России.