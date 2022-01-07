В казахстанском Атырау 35 полицейских пострадали в результате беспорядков. В городе задержали 104 участника беспорядков.

Об этом информирует телеканал «Хабар 24» со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что четыре человека госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии.

По информации местных властей, были также повреждены семь автомобилей полиции, передаёт РИА Новости.

Ранее задержанные в казахстанском городе Чимкенте участники беспорядков заявили, что им платили за участие в протестах и выдавали «энергетические напитки», от которых они «теряли контроль».