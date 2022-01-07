Сенатор Пушков высказался о предложенной США помощи Казахстану

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что Казахстану не следует принимать предложение Соединённых Штатов о помощи.

Он напомнил о ситуациях на Украине, в Сирии и Афганистане. Также Пушков заявил, что США предлагали помощь белорусскому президенту Александру Лукашенко.

«Та самая помощь, от которой надо бежать в другую сторону», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее США выразили надежду, что власти Казахстана смогут решить экономические и политические проблемы в стране.

Как заявлял представитель Госдепартамента Нед Прайс, «США как партнёр народа и правительства Казахстана готовы и хотят сотрудничать с казахстанскими властями и жителями по этому направлению».