Сенатор Пушков высказался о предложенной США помощи Казахстану

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Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что Казахстану не следует принимать предложение Соединённых Штатов о помощи.
Сенатор Пушков высказался о предложенной США помощи Казахстану
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Он напомнил о ситуациях на Украине, в Сирии и Афганистане. Также Пушков заявил, что США предлагали помощь белорусскому президенту Александру Лукашенко.

«Та самая помощь, от которой надо бежать в другую сторону», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее США выразили надежду, что власти Казахстана смогут решить экономические и политические проблемы в стране. 

Как заявлял представитель Госдепартамента Нед Прайс, «США как партнёр народа и правительства Казахстана готовы и хотят сотрудничать с казахстанскими властями и жителями по этому направлению».

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