Спецпредставитель генсека НАТО Коломина выразил обеспокоенность событиями в Казахстане

Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина заявил, что альянс обеспокоен ситуацией в Казахстане.

«НАТО разделяет серьёзную обеспокоенность ситуацией в Казахстане, включая сообщения о жертвах», — написал он в Twitter.

По его словам, альянс призывает все стороны проявлять сдержанность, воздерживаться от насилия и начать диалог.