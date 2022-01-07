Спецпредставитель генсека НАТО Коломина выразил обеспокоенность событиями в Казахстане

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Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина заявил, что альянс обеспокоен ситуацией в Казахстане.
Спецпредставитель генсека НАТО Коломина выразил обеспокоенность событиями в Казахстане
  • Legion-Media

«НАТО разделяет серьёзную обеспокоенность ситуацией в Казахстане, включая сообщения о жертвах», — написал он в Twitter.

По его словам, альянс призывает все стороны проявлять сдержанность, воздерживаться от насилия и начать диалог.

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