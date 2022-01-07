Президент Лукашенко заявил о взятии курса на независимость Белоруссии в связке с Россией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что взял более жёсткий курс, направленный на сохранение суверенитета и независимости страны.

«Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, — будет невозможно. Поэтому я и взял более жёсткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

По его словам, речь идёт о России, Украине и Казахстане.

Ранее Лукашенко заявил, что считает протесты в Казахстане попыткой иностранного вмешательства во внутренние дела республики.

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