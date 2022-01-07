Замглавы МИД России Грушко прокомментировал слова Борреля о помощи ОДКБ Казахстану

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о помощи ОДКБ Казахстану.

Ранее Боррель заявил, что ЕС готов оказать поддержку решению кризиса в Казахстане, и добавил, что помощь ОДКБ Казахстану «вызывает воспоминания о ситуациях, которые следует избегать».

«Он прав в том, что надо избегать ситуации оказания военного содействия, такие как гуманитарные бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, операция в Ливии, попытки расчленить Сирию», — цитирует РИА Новости Грушко.

По его словам, было бы хорошо, если бы Запад «признал очевидное — Россия прекращала конфликты, переводила их в русло мирного политического урегулирования».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Борреля, отметила, что «избегать следует разгула экстремизма».