Tengrinews.kz: в Казахстане введён критический уровень террористической опасности

Критический уровень террористической опасности ввели на территории всей Республики Казахстан.

Об этом информирует портал Tengrinews.kz.

«На всей территории Казахстана введён «критический красный» уровень террористической опасности», — говорится в сообщении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны.

Также стало известно, что сотрудники правоохранительных органов взяли под контроль все здания мэрий и полицейских отделений в Казахстане.