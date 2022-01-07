Tengrinews.kz: в Казахстане введён критический уровень террористической опасности

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Критический уровень террористической опасности ввели на территории всей Республики Казахстан.

Об этом информирует портал Tengrinews.kz.

«На всей территории Казахстана введён «критический красный» уровень террористической опасности», — говорится в сообщении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны.

Также стало известно, что сотрудники правоохранительных органов взяли под контроль все здания мэрий и полицейских отделений в Казахстане.

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