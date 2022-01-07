Tengrinews.kz: в Казахстане введён критический уровень террористической опасности
Об этом информирует портал Tengrinews.kz.
«На всей территории Казахстана введён «критический красный» уровень террористической опасности», — говорится в сообщении.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны.
Также стало известно, что сотрудники правоохранительных органов взяли под контроль все здания мэрий и полицейских отделений в Казахстане.