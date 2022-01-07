Токаев 7 января вновь выступит с обращением к гражданам Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января выступит с обращением к гражданам республики.

Об этом информирует Sputnik Казахстан.

«Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана. Обращение будет показано в эфире республиканских каналов», — говорится в сообщении.

Ранее Токаев провёл заседание контртеррористического штаба.

В ходе встречи он заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах Казахстана.

Токаеву также доложили о прибытии в Казахстан контингента ОДКБ для обеспечения функций прикрытия и охраны стратегических объектов.

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