Токаев 7 января вновь выступит с обращением к гражданам Казахстана
Об этом информирует Sputnik Казахстан.
«Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана. Обращение будет показано в эфире республиканских каналов», — говорится в сообщении.
Ранее Токаев провёл заседание контртеррористического штаба.
В ходе встречи он заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах Казахстана.
Токаеву также доложили о прибытии в Казахстан контингента ОДКБ для обеспечения функций прикрытия и охраны стратегических объектов.