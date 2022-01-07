Токаев призвал граждан Казахстана проявить сплочённость и солидарность

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рождественском поздравлении призвал граждан проявить сплочённость и солидарность для обеспечения стабильности в стране.

«Сегодня нам как никогда важно проявить сплочённость и солидарность, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность в стране. Уверен, вместе мы преодолеем все трудности и испытания, сохранив наше главное достояние — единство нашего народа!», — говорится в поздравлении с Рождеством на сайте президента республики.

Ранее Токаев поручил создать следственную группу для выявления причин беспорядков в Казахстане.

Он также заявил, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.

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