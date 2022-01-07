Sputnik Казахстан: власти пообещали помощь пострадавшему в результате протестов бизнесу

Власти Казахстана пообещали оказать поддержку малому и среднему бизнесу, пострадавшему в ходе протестов.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

«Уважаемые предприниматели! Государство окажет поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате действий экстремистов», — приводит издание текст рассылки администрации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Ранее стало известно, что предварительный ущерб пострадавших от беспорядков и мародёрства в Казахстане торговых сетей превышает $79 млн.