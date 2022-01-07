Sputnik Казахстан: власти пообещали помощь пострадавшему в результате протестов бизнесу
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Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
«Уважаемые предприниматели! Государство окажет поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате действий экстремистов», — приводит издание текст рассылки администрации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Ранее стало известно, что предварительный ущерб пострадавших от беспорядков и мародёрства в Казахстане торговых сетей превышает $79 млн.