РИА Новости: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства Казахстана

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Председатель Совета Безопасности ООН распространил между членами Совбеза ноту постпредства Казахстана о ситуации в стране.
РИА Новости: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства Казахстана
  • AP
  • © Vladimir Tretyakov

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ООН.

«Председатель Совета Безопасности ООН распространил членам Совета информационную ноту постоянного представительства Казахстана при ООН о текущей ситуации в стране и предпринимаемых властями мерах по стабилизации обстановки», — сообщил он.

В документе отмечается, что «никакие протесты и митинги не могут оправдать нападения на сотрудников правопорядка и их убийства».

Также в ноте говорится, что атаки на правительственные здания, аэропорты, оружейные магазины Казахстана свидетельствуют о том, что действия заговорщиков планировались.

Ранее Генпрокуратура Казахстана завела уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках в республике.

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