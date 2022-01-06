РИА Новости: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства Казахстана

Председатель Совета Безопасности ООН распространил между членами Совбеза ноту постпредства Казахстана о ситуации в стране.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ООН.

«Председатель Совета Безопасности ООН распространил членам Совета информационную ноту постоянного представительства Казахстана при ООН о текущей ситуации в стране и предпринимаемых властями мерах по стабилизации обстановки», — сообщил он.

В документе отмечается, что «никакие протесты и митинги не могут оправдать нападения на сотрудников правопорядка и их убийства».

Также в ноте говорится, что атаки на правительственные здания, аэропорты, оружейные магазины Казахстана свидетельствуют о том, что действия заговорщиков планировались.

Ранее Генпрокуратура Казахстана завела уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках в республике.