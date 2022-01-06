Генпрокуратура Казахстана завела уголовные дела по фактам массовых беспорядков
- AFP
- © Abduaziz MADYAROV
Как сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на прокуратуру республики, участникам беспорядков грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства.
«В настоящее время проводится сбор и фиксация следов преступлений», — заявили в ведомстве.
В Генпрокуратуре попросили жителей республики хранить записи правонарушений на мобильных телефонах.
Ранее в МВД Казахстана заявили, что протестующих, которые откажутся сложить оружие, ждёт уничтожение.