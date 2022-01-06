Генпрокуратура Казахстана завела уголовные дела по фактам массовых беспорядков

Генпрокуратура Казахстана завела уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках.

Как сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на прокуратуру республики, участникам беспорядков грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства.

«В настоящее время проводится сбор и фиксация следов преступлений», — заявили в ведомстве.

В Генпрокуратуре попросили жителей республики хранить записи правонарушений на мобильных телефонах.

Ранее в МВД Казахстана заявили, что протестующих, которые откажутся сложить оружие, ждёт уничтожение.